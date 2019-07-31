Сухина: все разговоры, что «Локомотиву» помогают судьи, — полный бред

Начальник команды московского футбольного клуба «Локомотив» прокомментировал информацию о его влиянии на судейство матчей.

«Ошибки в пользу «Локомотива» в конце сезона? Давайте начнём не с мая, а с первого тура: в Уфе не засчитали чистый гол Эдера, а на 94-й минуте в наши ворота поставили пенальти (к счастью, не забили). Много шума было после этого? Через тур — матч в Оренбурге. Нам снова отменяют чистый гол, а на 92-й мы пропускаем. Кто-то говорил про заговоры? Первую победу в прошлом сезоне одержали в Самаре. 1:0, доигрывали в меньшинстве. Вторую жёлтую Игнатьеву дали за симуляцию. Любой, кто занимается судейством, скажет: симуляция изначально довольно спорный момент. Часто игру просто не останавливают — фола не было, играем дальше. А здесь вторая жёлтая и удаление. Поэтому все разговоры, что «Локомотиву» помогают судьи и стелют дорожку, — полный бред. Если пройтись по турам и собрать спорные моменты, ещё неизвестно, кто должен быть недоволен», — приводит слова Сухины Sport24.

По итогам прошлого сезона «Локомотив» занял второе место в РПЛ. В новом сезоне после трёх туров железнодорожники занимают девятое место.

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