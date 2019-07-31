Сёмин рассказал, когда Смолов вернётся в основу «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о готовности нападающего Фёдора Смолова выходить на матчи в основном составе команды.

«Смолов играл в Суперкубке России, играл достаточно хорошо. После Суперкубка у него было повреждение, он долгое время не тренировался. Сейчас он работает в общей группе, всё зависит от него, будут хорошие кондиции — значит будет играть больше времени и постоянно», — приводит слова Сёмина ТАСС.

В нынешнем сезоне 29-летний Смолов сыграл в трёх матчах — с первых минут в Суперкубке с «Зенитом», а также в играх РПЛ с «Тамбовом» и ЦСКА, в которых выходил на замену.

Ранее Гжегож Крыховяк заявил, что не думал о получении российского гражданства.