Сёмин рассказал, когда Смолов вернётся в основу «Локомотива»

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о готовности нападающего Фёдора Смолова выходить на матчи в основном составе команды.
Сёмин рассказал, когда Смолов вернётся в основу «Локомотива»
  • © Михаил Киреев
  • РИА Новости

«Смолов играл в Суперкубке России, играл достаточно хорошо. После Суперкубка у него было повреждение, он долгое время не тренировался. Сейчас он работает в общей группе, всё зависит от него, будут хорошие кондиции — значит будет играть больше времени и постоянно», — приводит слова Сёмина ТАСС.

В нынешнем сезоне 29-летний Смолов сыграл в трёх матчах — с первых минут в Суперкубке с «Зенитом», а также в играх РПЛ с «Тамбовом» и ЦСКА, в которых выходил на замену.

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