СМИ: Кин отказался от перехода в «Арсенал» из-за Эмери
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Как сообщает Daily Mail, Эмери не смог гарантировать 19-летнему форварду место в стартовом составе.
Отмечается, что Кин может продолжить карьеру в «Эвертоне», поскольку в команде из Ливерпуля готовы выстраивать вокруг него игру.
Кин является воспитанником «Ювентуса», после дебюта в 2016 году он сыграл в 21 матче, забив восемь мячей и отдав одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что футболист «Барселоны» отклонил предложение клуба АПЛ, чтобы перейти в «Зенит».