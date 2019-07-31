СМИ: Кин отказался от перехода в «Арсенал» из-за Эмери

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Итальянский форвард туринского «Ювентуса» Мойзе Кин отклонил предложение о переходе в лондонский«Арсенал» из-за главного тренера Унаи Эмери.
СМИ: Кин отказался от перехода в «Арсенал» из-за Эмери
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Как сообщает Daily Mail, Эмери не смог гарантировать 19-летнему форварду место в стартовом составе.

Отмечается, что Кин может продолжить карьеру в «Эвертоне», поскольку в команде из Ливерпуля готовы выстраивать вокруг него игру.

Кин является воспитанником «Ювентуса», после дебюта в 2016 году он сыграл в 21 матче, забив восемь мячей и отдав одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что футболист «Барселоны» отклонил предложение клуба АПЛ, чтобы перейти в «Зенит».

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