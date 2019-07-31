СМИ: Футболист «Барселоны» отклонил предложение клуба АПЛ, чтобы перейти в «Зенит»

Бразильский нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Малком отклонил предложение английского «Эвертона» ради перехода в санкт-петербургский «Зенит».

Как сообщает Sport.es, английский клуб сделал предложение о приобретении 22-летнего игрока, однако сам Малком отказался от перехода, поскольку согласовал условия личного контракта с «Зенитом».

Отмечается, что финансовые условия, предложенные петербургским клубом, выгоднее, чем озвученные «Эвертоном».

Малком перешёл в «Барселону» из французского «Бордо» в 2018 году. В его активе четыре забитых мяча и две голевые передачи в 24 матчах за сине-гранатовых.

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