Тихонов оценил трансферную политику «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов оценил трансферную политику клуба.

«Когда ты отдаёшь своих лидеров, как Зе Луиш, Промес, то нужно делать соответствующие замены. Если ты, конечно, хочешь побеждать», — цитирует эксперта «Российская газета».

Он подчеркнул, что когда в команду приходит новое руководство, то с ним в любом случае приходят новые игроки. Он также признался, что не понимает трансфера в «Спартак» из «Вольфсбурга» Малкольма Баду. Что касается прихода Эсекьеля Понсе, то здесь, по его мнению, необходимо будет смотреть за развитием игрока в команде, так как форвард неплохо двигается, но нападающему необходимо забивать.

«Зе Луиш, может, не сверхмного забивал, но нередко делал это в решающие моменты, потому его и любили. Мирзов? Человек сборы с командой не прошёл. У него, конечно, есть какой-то уровень, но «Спартак» — команда специфическая, не каждому в ней удаётся показать свой уровень», — сказал Тихонов.

Этим летом в «Спартак» пришли Баду, Понсе, а также Резиуан Мирзов и Андреа Романьоли.

Ранее Тихонов выразил мнение, что некоторые футболисты «Спартака» не соответствуют амбициям команды.