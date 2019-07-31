Тихонов оценил трансферную политику «Спартака»

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Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов оценил трансферную политику клуба.

«Когда ты отдаёшь своих лидеров, как Зе Луиш, Промес, то нужно делать соответствующие замены. Если ты, конечно, хочешь побеждать», — цитирует эксперта «Российская газета».

Он подчеркнул, что когда в команду приходит новое руководство, то с ним в любом случае приходят новые игроки. Он также признался, что не понимает трансфера в «Спартак» из «Вольфсбурга» Малкольма Баду. Что касается прихода Эсекьеля Понсе, то здесь, по его мнению, необходимо будет смотреть за развитием игрока в команде, так как форвард неплохо двигается, но нападающему необходимо забивать.

«Зе Луиш, может, не сверхмного забивал, но нередко делал это в решающие моменты, потому его и любили. Мирзов? Человек сборы с командой не прошёл. У него, конечно, есть какой-то уровень, но «Спартак» — команда специфическая, не каждому в ней удаётся показать свой уровень», — сказал Тихонов.

Этим летом в «Спартак» пришли Баду, Понсе, а также Резиуан Мирзов и Андреа Романьоли.

Ранее Тихонов выразил мнение, что некоторые футболисты «Спартака» не соответствуют амбициям команды.

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