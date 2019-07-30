Тихонов считает, что некоторые футболисты «Спартака» не соответствуют амбициям команды

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Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов выразил мнение, что некоторые игроки команды не соответствуют её задачам.
Тихонов считает, что некоторые футболисты «Спартака» не соответствуют амбициям команды
  • РИА Новости

«Некоторые футболисты «Спартака» — это не уровень команды, которая борется за чемпионство. И те ошибки, которые мы видим, тому подтверждение», — приводит слова эксперта «Российская газета».

По его словам, на данный момент ему некого выделить в составе красно-белых. Он также обратил внимание, что центральные защитники часто подключаются в атаку, из-за чего возникают проблемы.

«Если защитники принимают такое активное участие в атакующих действиях, это значит, что есть проблемы в средней линии и впереди. Я понимаю, когда подключаются защитники с флангов, но если вперёд идут центральные защитники, значит, что-то не так», — заявил Тихонов.

В первых трёх турах Российской премьер-лиги «Спартак» набрал четыре очка, победив «Сочи» (1:0), сыграв вничью с «Ростовом» (2:2) и уступив «Тамбову» (0:2).

Ранее испанский специалист Рауль Рианчо назвал продажи Фернандо, Ханни и Зе Луиша серьёзными потерями для «Спартака».

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