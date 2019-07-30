Рианчо считает продажи Фернандо, Ханни и Зе Луиша серьёзными потерями для «Спартака»

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Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался о решении руководства клуба продать хавбеков Софьяна Ханни, Фернандо и форварда Зе Луиша.
Рианчо считает продажи Фернандо, Ханни и Зе Луиша серьёзными потерями для «Спартака»
  • РИА Новости

«Думаю, это серьёзные потери для «Спартака», и я надеюсь, что они найдут трёх игроков, чтобы компенсировать их отсутствие», — цитирует Рианчо Sport24.

Он также назвал всех троих великолепными футболистами. По его мнению, они покажут достойный уровень в любой команде.

Зе Луиш перешёл из «Спартака» в португальский «Порту». Ханни был продан в катарский клуб «Аль-Гарафа». Фернандо ушёл в китайский «Бэйцзин Гоань».

Ранее «Палмейрас» объявил о трансфере футболиста «Спартака» Луиса Адриано.

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