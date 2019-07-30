Корнилов заявил, что соперником Поветкина может стать британский боксёр Фьюри

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Руководитель команды промоутерской компании «Мир бокса» Вадим Корнилов рассказал о возможном бое между россиянином Александром Поветкиным и британцем Тайсоном Фьюри.

«Фьюри рассматривается в качестве соперника Саши по бою 31 августа в Лондоне. Это один из вариантов. Официальная информация будет позднее», — цитирует Корнилова РИА Новости.

Главным боем вечера 31 августа в Лондоне станет встреча между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.

В последний раз россиянин боксировал в сентябре 2018 года. Тогда Поветкин уступил британцу Энтони Джошуа в бою за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Международной боксёрской федерации (IBF) в тяжёлом весе.

Ранее Корнилов заявил, что Поветкин проведёт следующий бой в Англии.

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