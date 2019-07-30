Фернандо обратился к фанатам «Спартака» после ухода из клуба

Бразильский полузащитник Фернандо, который перешёл из московского «Спартака» в китайский «Бэйцзин Гоань», обратился к болельщикам красно-белых.

«Привет всем болельщикам «Спартака»! Просто хочу сказать спасибо за все три года, которые я провёл здесь», — сказал Фернандо на видео в своём Instagram.

По его словам, для него сейчас трудный момент, так как «Спартак» стал для него семьёй. Хавбек также поблагодарил всех за время, проведённое в команде.

«Теперь буду ещё одним болельщиком этого клуба. Вперёд, «Спартак»!» — сказал Фернандо.

27-летний Фернандо перешёл в стан красно-белых в 2016 году. В его активе 12 забитых мячей и десять голевых передач в 98 матчах за «Спартак», в составе которого он стал чемпионом РПЛ, а также победителем Суперкубка России по футболу.

Ранее экс-тренер красно-белых Рауль Рианчо назвал продажи Фернандо, Ханни и Зе Луиша серьёзными потерями для «Спартака».