СМИ: «Палмейрас» согласовал трансфер футболиста «Спартака» Адриано

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Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» договорился о переходе нападающего московского «Спартака» Луиса Адриано.
СМИ: «Палмейрас» согласовал трансфер футболиста «Спартака» Адриано
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Об этом сообщает журналист Джан Одди в своём Twitter.

Отмечается, что игрок подпишет с новым коллективом контракт на четыре года. В ближайшее время он расторгнет соглашение со «Спартаком», которое действует до 30 июня 2020 года.

При этом проблемой для перехода может стать скорое закрытие трансферного окна в Бразилии, которое состоится 31 июля.

Адриано выступает за «Спартак» с 2017 года. На его счету 76 матчей и 24 гола в составе красно-белых. 

Ранее сообщалось, что «Фламенго» интересуется Адриано.

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