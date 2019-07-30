Вратарь «Тамбова» рассказал об эйфории после победы над «Спартаком»

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Голкипер «Тамбова» Гиорги Шелия признался, что футболисты команды пребывали в эйфории после победы над московским «Спартаком» в третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Вратарь «Тамбова» рассказал об эйфории после победы над «Спартаком»
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«Тот матч — уже история. Но не буду скрывать: после победы была эйфория… Главный тренер поздравил всех. Сказал, что мы к этому шли и заслужили победу. Сейчас нам дали выходные, идёт плановое восстановление. Постараемся доказать в следующих играх, что успех со «Спартаком» не был случайным», — цитирует игрока «Советский спорт».

По словам Шелии, он заметил по знакомым игрокам «Спартака», насколько они были подавлены после игры. 

«Джикия потом сказал мне: «Вот на фига ты отбил тот мяч? Оно тебе вообще нужно?» Имелся в виду мой сейв после удара Жиго. Разумеется, Джикия возмущался в шутку. По-доброму», — добавил Шелия.

«Тамбов» обыграл «Спартак» со счётом 2:0. Следующим соперником подопечных Александра Григоряна станет тульский «Арсенал». Встреча состоится в рамках четвёртого тура чемпионата России 4 августа в Саранске.

Ранее комментатор Геннадий Орлов стал на защиту главного тренера «Спартака» Олега Кононова.

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