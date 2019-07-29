Орлов стал на защиту Кононова

Короткая ссылка
Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что пока рано делать выводы о работе Олега Кононова в московском «Спартаке».
Орлов стал на защиту Кононова
  • РИА Новости

«Такая глупость, как ведут себя некоторые, которые кричат об уходе Кононова. Дайте тренеру поработать. Если коллектив четыре раза попадает в штангу, значит, моменты есть. Другое дело, что бросается в глаза игра в защите. Игроки оборонительной линии ругаются между собой, им нужно найти общий язык», — заявил Орлов в интервью Sport24.

Также комментатор добавил, что в спартаковской семье в настоящее время нет доброты и толерантности.

Ранее сообщалось, что французский специалист Лоран Блан отказался от работы в «Зените».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить