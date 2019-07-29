Орлов стал на защиту Кононова

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что пока рано делать выводы о работе Олега Кононова в московском «Спартаке».

«Такая глупость, как ведут себя некоторые, которые кричат об уходе Кононова. Дайте тренеру поработать. Если коллектив четыре раза попадает в штангу, значит, моменты есть. Другое дело, что бросается в глаза игра в защите. Игроки оборонительной линии ругаются между собой, им нужно найти общий язык», — заявил Орлов в интервью Sport24.

Также комментатор добавил, что в спартаковской семье в настоящее время нет доброты и толерантности.

Ранее сообщалось, что французский специалист Лоран Блан отказался от работы в «Зените».