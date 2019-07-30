Более 40 российских спортсменов вошли в новый пул допинг-тестирования UCI
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Отмечается, что в число тестируемых UCI спортсменов вошли среди прочих призёр «Вуэльты» 2017 года и лидер швейцарской команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин, чемпионы мира по велоспорту на треке Денис Дмитриев, Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова, а также призёр Олимпийских игр по маунтинбайку Ирина Калентьева.
Вместе с тем получивший в 2017 году российское гражданство австралийский гонщик Шейн Перкинс в новый пул тестирования UCI не попал.
Ранее сообщалось, что Закарин показал 51-й результат в генеральной классификации «Тур де Франс — 2019».