Более 40 российских спортсменов вошли в новый пул допинг-тестирования UCI

В общей сложности 45 российских спортсменов вошли в июльский пул допинг-тестирования Международного союза велосипедистов (UCI).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что в число тестируемых UCI спортсменов вошли среди прочих призёр «Вуэльты» 2017 года и лидер швейцарской команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин, чемпионы мира по велоспорту на треке Денис Дмитриев, Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова, а также призёр Олимпийских игр по маунтинбайку Ирина Калентьева.

Вместе с тем получивший в 2017 году российское гражданство австралийский гонщик Шейн Перкинс в новый пул тестирования UCI не попал.

Ранее сообщалось, что Закарин показал 51-й результат в генеральной классификации «Тур де Франс — 2019».