Билялетдинов рассказал, сможет ли Самедов стать тренером

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался о перспективах завершившего карьеру полузащитника Александра Самедова стать тренером.
Билялетдинов рассказал, сможет ли Самедов стать тренером
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«В целом Самедов и его ровесники на порядок выше тех, кого мы считаем лидерами сегодня. Так уж сложилось. Самедов, Александр Кержаков, Андрей Аршавин — по сути, это последнее наше успешное поколение. Сможет ли Саша все свои умения и опыт передать новому поколению? Думаю, ему стоит попробовать, но главное, чтобы если он решится на это, то подошёл к этому с душой. Тренером надо родиться. Но, чтобы понять, твоё это или нет, надо попробовать», — заявил Билялетдинов RT.

30 июля 35-летний Самедов объявил о завершении карьеры, на протяжении которой играл за такие клубы, как «Спартак», «Локомотив», «Москва», «Динамо» и «Крылья Советов».

Ранее Самедов рассказал, чем хочет заняться после завершения карьеры.

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