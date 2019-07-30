Гаджиев: хочется говорить Самедову только комплименты и благодарить его за преданность футболу

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев прокомментировал решение полузащитника Александра Самедова завершить профессиональную карьеру.

«Самедов — яркая личность! Я сразу обратил на него внимание в «Лужниках» в 2004 году. Он только начал осваиваться в основном составе «Спартака», а я приехал в Москву с «Крыльями». Мы были лидерами, он играл против нас так дерзко и уверенно, что сразу запомнился мне. К тому же забил нам один из своих первых голов за красно-белых. Хочется говорить Александру только комплименты и благодарить его за преданность нашей любимой игре. Отмечу, что даже на закате карьеры он качественно играл. Отличные обыгрыши, пасы с фланга и завершение. В его лице лига потеряла большого мастера. Но всему своё время», — заявил Гаджиев RT.

Самедов начал профессиональную карьеру в московском «Спартаке» в 2002 году. В разное время он играл за «Локомотив», «Москву», «Динамо» и «Крылья Советов». В его активе титул чемпиона РПЛ, завоёванный со «Спартаком», а также победы в Кубке и Суперкубке России как в составе красно-белых, так и с «Локомотивом».

Ранее сообщалось, что Ринат Билялетдинов не считает удивительным решение Самедова завершить карьеру.