Билялетдинов не считает удивительным решение Самедова завершить карьеру

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал решение полузащитника Александра Самедова завершить профессиональную карьеру.
Билялетдинов не считает удивительным решение Самедова завершить карьеру
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«Знал о его решении ещё до того, как Сашка решил объявить об этом на всю страну. Удивляться тут нечему. В таком возрасте игрок решает сам за себя. Станислав Черчесов сказал, что он мог ещё поиграть? Явно он не с потолка берёт такие вещи. Но Самедову виднее, может он или нет, очевидно, он почувствовал, что организм исчерпал свои ресурсы. В таком случае лучше не мучить себя и уйти красиво»», — заявил Билялетдинов RT.

35-летний Самедов играл за «Локомотив» с 2005 по 2008 год, а также с 2012-го по 2016-й. В составе железнодорожников он трижды завоевал Кубок России.

Ранее сообщалось, что Андрей Кобелев назвал решение Самедова завершить карьеру правильным и взвешенным.

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