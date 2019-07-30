Кобелев назвал решение Самедова завершить карьеру правильным и взвешенным

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Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал решение полузащитника Александра Самедова завершить профессиональную карьеру.
Кобелев назвал решение Самедова завершить карьеру правильным и взвешенным
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«35 лет — внушительный для футболиста возраст, при этом, как я понимаю, у Самедова были предложения из нескольких клубов, но после таких команд, как «Динамо», «Локомотив» и «Спартак», понижать планку никому не хочется. Учитывая его статус и уровень, он мог позволить себе отказаться от подобных контрактов. Считаю его решение правильным и взвешенным», — заявил Кобелев RT.

Он отметил, что Самедов запомнился ему своими профессиональными качествами, из-за которых он в своё время и настаивал на его переходе в «Динамо».

«Он всегда выделялся на поле умом и техникой, выполнял огромную работу. Мечта любого тренера на позиции крайнего полузащитника. В то время, на мой взгляд, он претендовал на звание лучшего игрока в этом амплуа. С учётом того что Самедов выиграл все титулы в России, играл за сборную, в том числе в историческом чемпионате мира 2018 года, считаю, что его карьера удалась», — добавил специалист.

Самедов играл за «Динамо» с 2010 по 2012 год и записал в свой актив 10 забитых мячей и 19 голевых передач в 78 матчах за московский клуб.

Ранее Самедов рассказал, чем хочет заняться после завершения карьеры.

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