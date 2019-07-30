Роналду на примере «Барселоны» высказался о влиянии трансферов на победу в ЛЧ

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Португальский форвард туринского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду ответил на вопрос о шансах его команды на победу в Лиге чемпионов УЕФА.
Роналду на примере «Барселоны» высказался о влиянии трансферов на победу в ЛЧ
  • ©Haruhiko Otsuka
  • globallookpress.com

«Будет ли это год «Ювентуса»? «Ювентус», «Реал», «Барселона» всегда стремятся побеждать, но победитель в Лиге чемпионов всего один. Я приведу пример «Барселоны»: сколько денег вложила она за последние пять лет в игроков — и при этом не выиграла Лигу чемпионов. Всё работает немного иначе», — приводит слова Роналду Marca.

Он отметил, что в нынешнее межсезонье «Ювентус» неплохо укрепил свой состав благодаря трансферам.

«Но возможная победа будет зависеть от многих факторов: от игроков, случайных событий, травм, удачи… Но я всегда говорю, что мы не одержимы победой в Лиге чемпионов. «Юве» выиграет ЛЧ — если не в этом году, то, надеюсь, через два года это случится из-за того, как команда работает. У клуба есть всё для победы», — добавил 34-летний португалец.

Последняя победа «Ювентуса» в Лиге чемпионов датирована 1996 годом. «Старая сеньора» дважды выигрывала главный клубный турнир Европы, при этом семь раз выходила в финал (в предыдущий раз в 2017 году).

Ранее сообщалось, что «Ювентус» уведомил представителей Дибалы о готовности продать игрока.

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