СМИ: «Ювентус» уведомил представителей Дибалы о готовности продать игрока

Аргентинский нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала может покинуть итальянский клуб.

Как сообщает Goal, руководство «Ювентуса» уведомило представителей аргентинского футболиста Пауло Дибалы о готовности продать форварда в случае поступления подходящего предложения.

По информации источника, сам игрок не намерен покидать клуб. В ближайшее время у Дибалы состоится разговор с новым главным тренером команды Маурицио Сарри.

Ранее экс-футболист сборной Франции Эвра завершил карьеру.