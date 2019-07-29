СМИ: «Ювентус» уведомил представителей Дибалы о готовности продать игрока

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Аргентинский нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала может покинуть итальянский клуб.
СМИ: «Ювентус» уведомил представителей Дибалы о готовности продать игрока
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  • globallookpress.com

Как сообщает Goal, руководство «Ювентуса» уведомило представителей аргентинского футболиста Пауло Дибалы о готовности продать форварда в случае поступления подходящего предложения.

По информации источника, сам игрок не намерен покидать клуб. В ближайшее время у Дибалы состоится разговор с новым главным тренером команды Маурицио Сарри.

Ранее экс-футболист сборной Франции Эвра завершил карьеру.

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