СМИ: «Ювентус» уведомил представителей Дибалы о готовности продать игрока
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Как сообщает Goal, руководство «Ювентуса» уведомило представителей аргентинского футболиста Пауло Дибалы о готовности продать форварда в случае поступления подходящего предложения.
По информации источника, сам игрок не намерен покидать клуб. В ближайшее время у Дибалы состоится разговор с новым главным тренером команды Маурицио Сарри.
Ранее экс-футболист сборной Франции Эвра завершил карьеру.