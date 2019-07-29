Экс-футболист сборной Франции Эвра завершил карьеру

Бывший защитник сборной Франции по футболу Патрис Эвра объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Моя карьера игрока официально завершена», — приводит слова Эвра Footmercato.

Он также отметил, что проходит обучение на тренерскую лицензию B, после чего сразу начнёт учиться на категорию A. По его словам, примерно через полтора года он будет готов возглавить какую-нибудь команду.

Эвра известен своими выступлениями за «Ниццу», «Монако», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Марсель». В его активе также 81 матч в составе сборной Франции.

Ранее экс-футболист «Барселоны» Хави дебютировал в качестве тренера «Аль-Садда».