Экс-футболист «Барселоны» Хави дебютировал в качестве тренера «Аль-Садда»
- Reuters
«Аль-Садд» под руководством Хави сыграл вничью с представителем четвёртого испанского дивизиона «Паламосом» — 1:1.
39-летний испанец объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста в мае 2019 года, сразу получив должность главного тренера «Аль-Садда». В качестве игрока «Барселоны» Хави четырежды выигрывал Лигу чемпионов, становился двукратным чемпионом Европы и побеждал на чемпионате мира.
Ранее сообщалось, что тренер перенёс сердечный приступ во время матча чемпионата Румынии по футболу.