Экс-футболист «Барселоны» Хави дебютировал в качестве тренера «Аль-Садда»

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Испанец Хави провёл первый матч в качестве наставника катарского клуба «Аль-Садд», за который выступал последние четыре года в качестве игрока.
Экс-футболист «Барселоны» Хави дебютировал в качестве тренера «Аль-Садда»
  • Reuters

«Аль-Садд» под руководством Хави сыграл вничью с представителем четвёртого испанского дивизиона «Паламосом» — 1:1.

39-летний испанец объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста в мае 2019 года, сразу получив должность главного тренера «Аль-Садда». В качестве игрока «Барселоны» Хави четырежды выигрывал Лигу чемпионов, становился двукратным чемпионом Европы и побеждал на чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что тренер перенёс сердечный приступ во время матча чемпионата Румынии по футболу.

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