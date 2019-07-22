Экс-футболист «Барселоны» Хави дебютировал в качестве тренера «Аль-Садда»

Испанец Хави провёл первый матч в качестве наставника катарского клуба «Аль-Садд», за который выступал последние четыре года в качестве игрока.

«Аль-Садд» под руководством Хави сыграл вничью с представителем четвёртого испанского дивизиона «Паламосом» — 1:1.

39-летний испанец объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста в мае 2019 года, сразу получив должность главного тренера «Аль-Садда». В качестве игрока «Барселоны» Хави четырежды выигрывал Лигу чемпионов, становился двукратным чемпионом Европы и побеждал на чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что тренер перенёс сердечный приступ во время матча чемпионата Румынии по футболу.