Тренер перенёс сердечный приступ во время матча чемпионата Румынии по футболу

Главный тренер бухарестского «Динамо» Юджен Нягоэ перенёс сердечный приступ во время матча чемпионата Румынии по футболу, в котором его подопечные встречались с «Университатей».

Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил румынский журналист Эмануэль Росу.

Отмечается, что 51-летний специалист потерял сознание по ходу первого тайма встречи при счёте 0:0 и был госпитализирован. В автомобиле скорой помощи Нягоэ пришёл в себя, а матч был возобновлён после перерыва на оказание наставнику «Динамо» неотложной медицинской помощи и завершился победой «Университати» со счётом 2:0.

Это поражение стало для «Динамо» вторым подряд на старте румынского чемпионата в сезоне-2019/20. В матче первого тура национального первенства команда Нягоэ была разгромлена «Виторулом» со счётом 0:5, в связи с чем, по информации СМИ, у специалиста возник конфликт с руководством клуба, а болельщики требовали его отставки с занимаемой должности.

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