Серебряный призёр ОИ-1994 хоккеист Джонсон скончался в возрасте 48 лет
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Как сообщает USA Today, завершивший карьеру спортсмен был найден мёртвым у себя дома.
Причины смерти не уточняются.
Джонсон играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 1993 по 2006 год. Большую часть карьеры он провёл в «Нэшвилл Предаторз». В разное время он также выступал за «Детройт Ред Уингз», «Питтсбург Пингвинз» и «Чикаго Блэкхоукс». В общей сложности в его активе 785 матчей, в которых он набрал 369 очков (145 + 224).
В составе сборной Канады Джонсон стал серебряным призёром Игр-1994.
Ранее сообщалось, что скончался олимпийский чемпион по хоккею Ионов.