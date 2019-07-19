Серебряный призёр ОИ-1994 хоккеист Джонсон скончался в возрасте 48 лет

Канадский хоккеист Грег Джонсон умер в возрасте 48 лет.

Как сообщает USA Today, завершивший карьеру спортсмен был найден мёртвым у себя дома.

Причины смерти не уточняются.

Джонсон играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 1993 по 2006 год. Большую часть карьеры он провёл в «Нэшвилл Предаторз». В разное время он также выступал за «Детройт Ред Уингз», «Питтсбург Пингвинз» и «Чикаго Блэкхоукс». В общей сложности в его активе 785 матчей, в которых он набрал 369 очков (145 + 224).

В составе сборной Канады Джонсон стал серебряным призёром Игр-1994.

Ранее сообщалось, что скончался олимпийский чемпион по хоккею Ионов.