Маррей рассказал, когда вернётся к выступлениям в одиночном разряде

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Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей рассказал, когда рассчитывает вернуться к выступлениям на турнирах в мужском одиночном разряде.
Маррей рассказал, когда вернётся к выступлениям в одиночном разряде
  • ©ZOPH./AFLO
  • globallookpress.com

«Я доволен тем, как двигаюсь и как чувствую себя после тренировок. Думаю, я близок к желаемому состоянию. Если бы мне предстояло сыграть на турнире через несколько недель, я был бы к этому готов. Но я хочу выйти на нужный мне уровень», — приводит слова Маррея пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Он отметил: чтобы набрать необходимую форму, ему требуется больше игровой практики, а также дополнительные тренировки в зале.

«Лучшим вариантом было бы участие в турнире в Цинциннати. Но если я не смогу выступить там, то велика вероятность, что я буду ждать турниров после US Open. Я не хочу, чтобы на моём первом турнире были пятисетовые матчи», — добавил 32-летний британец.

Маррей, перенёсший ряд операций на тазобедренном суставе (последняя прошла в январе 2019 года), вернулся в теннис, принимая участие в соревнованиях в парном разряде.

Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв поднялся на 49-е место в рейтинге ATP.

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