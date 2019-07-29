Рублёв поднялся на 49-е место в рейтинге ATP

Опубликован обновлённый рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде.

Обновлённый рейтинг можно посмотреть на официальном сайте ATP.

Первой ракеткой мира остался серб Новак Джокович, за ним располагается испанец Рафаэль Надаль, а замыкает тройку лучших швейцарец Роджер Федерер.

Среди российских теннисистов лучшим является Карен Хачанов, находящийся на восьмой позиции. Даниил Медведев опустился с девятой на десятую строчку. Андрей Рублёв поднялся с 78-го на 49-е место за счёт успешного выступления на турнире в Гамбурге, где он дошёл до финала.

Ранее сообщалось, что Рублёв уступил Басилашвили в финале турнира в Гамбурге.