Рублёв поднялся на 49-е место в рейтинге ATP
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Обновлённый рейтинг можно посмотреть на официальном сайте ATP.
Первой ракеткой мира остался серб Новак Джокович, за ним располагается испанец Рафаэль Надаль, а замыкает тройку лучших швейцарец Роджер Федерер.
Среди российских теннисистов лучшим является Карен Хачанов, находящийся на восьмой позиции. Даниил Медведев опустился с девятой на десятую строчку. Андрей Рублёв поднялся с 78-го на 49-е место за счёт успешного выступления на турнире в Гамбурге, где он дошёл до финала.
Ранее сообщалось, что Рублёв уступил Басилашвили в финале турнира в Гамбурге.