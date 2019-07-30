Де Росси: переезд в Аргентину вызвал в 36-летнем мужчине большой страх

Итальянский полузащитник Даниэле Де Росси прокомментировал свой переход в аргентинский футбольный клуб «Бока Хуниорс».

«Я 36 лет прожил в одном месте. Я боялся ехать сюда с семьёй, но был уверен, что это необходимо. Этот шаг вызвал в 36-летнем мужчине большой страх. Но всё, что я здесь вижу, подтверждает правильность моего решения. Мне не нужно что-то ещё: я приехал играть в футбол», — приводит слова Де Росси журналист Хуан Аранго в своём Twitter.

Он отметил, что у него было два варианта собственного будущего — либо поехать в место поспокойнее, либо туда, где по футболу сходят с ума сильнее, чем в Риме.

«Я выбрал второй вариант и уверен, что моя семья тоже этим насладится. Я приехал в страну с самыми сумасшедшими болельщиками в мире. Если бы я учил своих детей так, чтобы они не хотели жить в Аргентине, я бы допустил ошибку. Мы рады быть здесь», — добавил прославленный хавбек.

36-летний Де Росси является воспитанником римской «Ромы», за основной состав которой он выступал с 2002 года до окончания минувшего сезона. За это время он вместе с «волками» дважды становился обладателем Кубка Италии. Помимо этого, он является чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии.

Ранее сообщалось, что Де Росси был представлен в качестве футболиста «Бока Хуниорс».