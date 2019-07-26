Экс-капитан «Ромы» Де Росси представлен в качестве футболиста «Бока Хуниорс»
- Reuters
Хавбек был представлен в официальном Twitter «Боки».
Де Росси является воспитанником «Ромы», за основной состав которой он выступал с 2002 года до окончания минувшего сезона. За это время он вместе с «волками» дважды становился обладателем Кубка Италии. Помимо этого, он является чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии.
Ранее Де Росси рассказал, где продолжит карьеру.
¡Ya está en La Boca! pic.twitter.com/h2G3PPrRBi— Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) July 25, 2019