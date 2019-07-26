Экс-капитан «Ромы» Де Росси представлен в качестве футболиста «Бока Хуниорс»

Бывший полузащитник и капитан итальянской «Ромы» Даниэле Де Росси был представлен в качестве игрока аргентинского футбольного клуба «Бока Хуниорс».

Хавбек был представлен в официальном Twitter «Боки».

Де Росси является воспитанником «Ромы», за основной состав которой он выступал с 2002 года до окончания минувшего сезона. За это время он вместе с «волками» дважды становился обладателем Кубка Италии. Помимо этого, он является чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии.

Ранее Де Росси рассказал, где продолжит карьеру.