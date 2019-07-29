Ефимова заявила, что хотела бы завести семью после Олимпиады-2020
- РИА Новости
«Есть чувство, что уже ветеран. Мысли после Токио-2020? Выйти замуж и родить детей, вряд ли я буду выступать в 2024 году в Париже. Посмотрим, конечно, всё может быть. Ничего не планирую», — сказала Ефимова в интервью «Матч ТВ».
Также российская пловчиха добавила, что устала от рутинной жизни спортсмена и считает, что больше нет смысла кому-то что-то доказывать.
Ранее сообщалось, что Путин поздравил пловцов Ефимову, Чупкова и Рылова с золотыми медалями ЧМ.