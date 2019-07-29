Ефимова заявила, что хотела бы завести семью после Олимпиады-2020

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала о планах на будущее.

«Есть чувство, что уже ветеран. Мысли после Токио-2020? Выйти замуж и родить детей, вряд ли я буду выступать в 2024 году в Париже. Посмотрим, конечно, всё может быть. Ничего не планирую», — сказала Ефимова в интервью «Матч ТВ».

Также российская пловчиха добавила, что устала от рутинной жизни спортсмена и считает, что больше нет смысла кому-то что-то доказывать.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил пловцов Ефимову, Чупкова и Рылова с золотыми медалями ЧМ.