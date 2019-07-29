Бывший хоккеист Гашек готов баллотироваться в президенты Чехии

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Бывший вратарь ряда клубов Национальной хоккейной лиги, а также московского «Спартака» Доминик Гашек не исключает начала большой политической карьеры.
Бывший хоккеист Гашек готов баллотироваться в президенты Чехии
  • Reuters

«Я люблю заниматься ответственными делами. Понимаю, что должность президента очень ответственна. В данный момент у меня есть работа, которую я действительно люблю и которой хочу отдаваться полностью. Но что будет через два-три года? Тогда и решу. Всё возможно», — цитирует Гашека iDNES.cz.

В настоящее время президент Чехии — 74-летний Милош Земан. Срок его полномочий истекает в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил пловцов Ефимову, Чупкова и Рылова с золотыми медалями ЧМ.

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