Источник: РФС недоволен состоянием газона на стадионе «Спартака»

В Российском футбольном союзе (РФС) недовольны состоянием газона на «Открытие Арене».

«На стадионе проводят агротехнические мероприятия, есть много проблемных мест. Идёт подкормка газона. Видна разница между этой и здоровой травой. Оценка качеству газона — «тройка». Но переносить следующую игру РФС не будет. Трава ещё молодая, подрастает, поле прошито», — приводит «Рейтинг букмекеров» слова источника, знакомого с ситуацией.

19 июля на «Открытие Арене» прошёл концерт британского исполнителя Эда Ширана. Следующий домашний поединок «Спартак» проведёт 3 августа с «Динамо».

Ранее комментатор Геннадий Орлов стал на защиту тренера «Спартака» Олега Кононова.