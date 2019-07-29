Источник: РФС недоволен состоянием газона на стадионе «Спартака»

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В Российском футбольном союзе (РФС) недовольны состоянием газона на «Открытие Арене».
Источник: РФС недоволен состоянием газона на стадионе «Спартака»
  • РИА Новости

«На стадионе проводят агротехнические мероприятия, есть много проблемных мест. Идёт подкормка газона. Видна разница между этой и здоровой травой. Оценка качеству газона — «тройка». Но переносить следующую игру РФС не будет. Трава ещё молодая, подрастает, поле прошито», — приводит «Рейтинг букмекеров» слова источника, знакомого с ситуацией.

19 июля на «Открытие Арене» прошёл концерт британского исполнителя Эда Ширана. Следующий домашний поединок «Спартак» проведёт 3 августа с «Динамо».

Ранее комментатор Геннадий Орлов стал на защиту тренера «Спартака» Олега Кононова.

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