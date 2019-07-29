Президент «Оренбурга» обвинил судью Карасёва в предвзятом отношении к клубу

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Президент «Оренбурга» Владимир Кияев планирует подать жалобу на работу арбитра Сергея Карасёва в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
Президент «Оренбурга» обвинил судью Карасёва в предвзятом отношении к клубу
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«Нам трудно сразу играть против грандов, уступить чемпиону не зазорно. Но, откровенно говоря, судейство было не на высоте. Мы хотим направить жалобу в РФС на действия арбитра, собираемся посмотреть статистику наших матчей с участием Карасёва. На наш взгляд, в них существует некое предвзятое отношение к «Оренбургу», вчера это было очевидно», — цитирует Кияева ТАСС.

Президент «Оренбурга» пока не готов сказать, будет ли он просить Российский футбольный союз не назначать Карасёва на матчи своей команды.

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Фернандо может переехать в Китай.

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