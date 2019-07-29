Президент «Оренбурга» обвинил судью Карасёва в предвзятом отношении к клубу

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев планирует подать жалобу на работу арбитра Сергея Карасёва в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

«Нам трудно сразу играть против грандов, уступить чемпиону не зазорно. Но, откровенно говоря, судейство было не на высоте. Мы хотим направить жалобу в РФС на действия арбитра, собираемся посмотреть статистику наших матчей с участием Карасёва. На наш взгляд, в них существует некое предвзятое отношение к «Оренбургу», вчера это было очевидно», — цитирует Кияева ТАСС.

Президент «Оренбурга» пока не готов сказать, будет ли он просить Российский футбольный союз не назначать Карасёва на матчи своей команды.

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