СМИ: Футболист «Спартака» Фернандо может переехать в Китай

Полузащитник московского «Спартака» Фернандо заинтересовал китайский клуб «Бэйцзин Гоань».

Как сообщает TransferMarkt China, китайский клуб «Бэйцзин Гоань» интересуется бразильским футболистом «Спартака» Фернандо. По информации источника, сам игрок согласен на переход.

Фернандо выступает за «Спартак» с 2016 года. Бразилец был приобретён у итальянской «Сампдории» за €13 млн и стал самой дорогой покупкой в истории московского клуба.

Ранее сообщалось, что «Спартак» попросил Генпрокуратуру России провести проверку инцидента в Ростове.