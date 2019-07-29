СМИ: Футболист «Спартака» Фернандо может переехать в Китай

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Полузащитник московского «Спартака» Фернандо заинтересовал китайский клуб «Бэйцзин Гоань».
СМИ: Футболист «Спартака» Фернандо может переехать в Китай
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Как сообщает TransferMarkt China, китайский клуб «Бэйцзин Гоань» интересуется бразильским футболистом «Спартака» Фернандо. По информации источника, сам игрок согласен на переход.

Фернандо выступает за «Спартак» с 2016 года. Бразилец был приобретён у итальянской «Сампдории» за €13 млн и стал самой дорогой покупкой в истории московского клуба.

Ранее сообщалось, что «Спартак» попросил Генпрокуратуру России провести проверку инцидента в Ростове.

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