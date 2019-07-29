СМИ: Футболист «Спартака» Фернандо может переехать в Китай
- @fcsm_official
Как сообщает TransferMarkt China, китайский клуб «Бэйцзин Гоань» интересуется бразильским футболистом «Спартака» Фернандо. По информации источника, сам игрок согласен на переход.
Фернандо выступает за «Спартак» с 2016 года. Бразилец был приобретён у итальянской «Сампдории» за €13 млн и стал самой дорогой покупкой в истории московского клуба.
Ранее сообщалось, что «Спартак» попросил Генпрокуратуру России провести проверку инцидента в Ростове.