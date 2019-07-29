В Реутове откроют Академию вратарского мастерства имени голкипера ЦСКА Акинфеева

В подмосковном Реутове будет основана Академия вратарского мастерства имени голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Мы оборудуем всесезонное футбольное поле, благоустроим территорию. Работа академии начнётся уже в следующем году. Уверен, новому проекту под силу существенно изменить статус города и сделать его настоящей столицей подготовки футболистов», — цитирует пресс-служба администрации муниципального образования главу городского округа Реутов Станислава Каторова.

Академия начнёт свою работу в 2020 году. Набор футболистов будет производиться два раза в год. Соучредителями академии выступят Игорь Акинфеев, Владимир Габулов, Вячеслав Чанов, президент клуба «Приалит» Борис Алиферов, а также администрация городского округа.

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