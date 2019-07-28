Сенников объяснил, почему Гилерме лучше Акинфеева

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Экс-защитник сборной России и столичного «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил шансы своей бывшей команды в дерби с ЦСКА и отметил, что вратарь красно-зелёных Маринато Гилерме превосходит своего армейского визави Игоря Акинфеева по ряду показателей.
Сенников объяснил, почему Гилерме лучше Акинфеева
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«На мой взгляд, за последние полгода он его превзошёл. Маринато стабильнее, берёт более сложные мячи, играет и эффектнее, и увереннее. Да, Акинфеев от матча к матчу своей харизмой доказывает, что по-прежнему является одним из лучших представителей отечественной вратарской школы, но он уже не первый. Гилерме абсолютно заслуженно занимает свой пост в сборной, на сегодняшний день он лучший вратарь России», — отметил Сенников.

Также бывший футболист выразил уверенность, что форвард ЦСКА Фёдор Чалов сумеет забить в ближайшее время.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что доволен продлением контракта с Гилерме. 

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