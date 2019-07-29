Две бригады российских арбитров обслужат матчи Лиги Европы

Бригады российских судей Сергея Лапочкина и Виталия Мешкова назначены на матчи второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.

Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Лапочкин рассудит игру «Яблонец» — «Пюник». Помогать ему будут линейные арбитры Антон Аверьянов и Александр Кудрявцев и резервный рефери Евгений Турбин.

Мешков же будет работать на матче «Витория» — «Женесс Эш» вместе с лайнсменами Игорем Демешко и Николаем Богачом и четвёртым судьёй Алексеем Сухим.

Обе игры состоятся 1 августа.

Ранее сообщалось, что назначены судьи на матч квалификации ЛЕ «Нефтчи» — «Арсенал».