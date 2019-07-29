Две бригады российских арбитров обслужат матчи Лиги Европы
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Лапочкин рассудит игру «Яблонец» — «Пюник». Помогать ему будут линейные арбитры Антон Аверьянов и Александр Кудрявцев и резервный рефери Евгений Турбин.
Мешков же будет работать на матче «Витория» — «Женесс Эш» вместе с лайнсменами Игорем Демешко и Николаем Богачом и четвёртым судьёй Алексеем Сухим.
Обе игры состоятся 1 августа.
Ранее сообщалось, что назначены судьи на матч квалификации ЛЕ «Нефтчи» — «Арсенал».