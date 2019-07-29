Назначены судьи на матч квалификации ЛЕ «Нефтчи» — «Арсенал»

Ответный матч второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы между азербайджанским «Нефтчи» и тульским «Арсеналом» обслужит мальтийская бригада арбитров во главе с Аланом Марио Сантом.

Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Помогать ему будут боковые судьи Эдвард Спитери и Роберто Велла и резервный рефери Малькольм Спитери.

В первом матче, который прошёл в Туле, российский коллектив уступил со счётом 0:1. Ответная игра состоится 1 августа в Баку в 20:00 мск.

Ранее главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко заявил, что не будет оправдывать поражение от «Нефтчи» дебютом в еврокубках.