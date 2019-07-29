Назначены судьи на матч квалификации ЛЕ «Нефтчи» — «Арсенал»
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Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Помогать ему будут боковые судьи Эдвард Спитери и Роберто Велла и резервный рефери Малькольм Спитери.
В первом матче, который прошёл в Туле, российский коллектив уступил со счётом 0:1. Ответная игра состоится 1 августа в Баку в 20:00 мск.
Ранее главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко заявил, что не будет оправдывать поражение от «Нефтчи» дебютом в еврокубках.