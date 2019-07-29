Назначены судьи на матч квалификации ЛЕ «Нефтчи» — «Арсенал»

Короткая ссылка
Ответный матч второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы между азербайджанским «Нефтчи» и тульским «Арсеналом» обслужит мальтийская бригада арбитров во главе с Аланом Марио Сантом.
Назначены судьи на матч квалификации ЛЕ «Нефтчи» — «Арсенал»
  • @pfc_arsenal
  • Twitter

Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Помогать ему будут боковые судьи Эдвард Спитери и Роберто Велла и резервный рефери Малькольм Спитери. 

В первом матче, который прошёл в Туле, российский коллектив уступил со счётом 0:1. Ответная игра состоится 1 августа в Баку в 20:00 мск.

Ранее главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко заявил, что не будет оправдывать поражение от «Нефтчи» дебютом в еврокубках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить