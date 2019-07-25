Черевченко заявил, что не будет оправдывать поражение «Нефтчи» дебютом в еврокубках

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Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал поражение своей команды в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы с азербайджанским «Нефтчи».

«Нефтчи» каждый год в еврокубках, у нас первый блин комом. Но здесь все опытные футболисты, выступали в сборных. Сваливать на то, что перегорели, я не собираюсь. Скажу одно: есть второй матч. Да, счёт 0:1 неприятный, но и при 0:0 нам пришлось бы забивать», — заявил тренер «Арсенала» после матча.

Также Черевченко поблагодарил болельщиков команды за сумасшедшую поддержку.

Ранее тренер «Нефтчи» заявил, что к «Арсеналу» нужно относиться всерьёз.

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