Черевченко заявил, что не будет оправдывать поражение «Нефтчи» дебютом в еврокубках
«Нефтчи» каждый год в еврокубках, у нас первый блин комом. Но здесь все опытные футболисты, выступали в сборных. Сваливать на то, что перегорели, я не собираюсь. Скажу одно: есть второй матч. Да, счёт 0:1 неприятный, но и при 0:0 нам пришлось бы забивать», — заявил тренер «Арсенала» после матча.
Также Черевченко поблагодарил болельщиков команды за сумасшедшую поддержку.
Ранее тренер «Нефтчи» заявил, что к «Арсеналу» нужно относиться всерьёз.