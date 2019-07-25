Тренер «Нефтчи»: к «Арсеналу» нужно относиться всерьёз

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Главный тренер азербайджанского «Нефтчи» Роберто Бордин предостерёг своих подопечных от недооценки соперника, несмотря на победу в первой встрече второго квалификационного раунда Лиги Европы с тульским «Арсеналом» (1:0).
Тренер «Нефтчи»: к «Арсеналу» нужно относиться всерьёз
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Мы довольны результатом. Игра была тяжёлой, но мы это предполагали. Сегодня мы радуемся, но к «Арсеналу» нужно относиться всерьёз. Уже завтра мы начнем подготовку к следующему матчу. Самой большой ошибкой было бы гарантировать сейчас выход в следующий раунд. Хотел бы отметить, что у «Арсенала» есть душа, это очень хорошая команда», — сказал после матча тренер «Нефтчи».

Также Бордин отметил активных крайних защитников тульского коллектива, которые часто подключались к атакам. Ответный поединок состоится 1 августа в Азербайджане.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» минимально уступил «Нефтчи» в квалификации Лиги Европы.

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