Тренер «Нефтчи»: к «Арсеналу» нужно относиться всерьёз
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Мы довольны результатом. Игра была тяжёлой, но мы это предполагали. Сегодня мы радуемся, но к «Арсеналу» нужно относиться всерьёз. Уже завтра мы начнем подготовку к следующему матчу. Самой большой ошибкой было бы гарантировать сейчас выход в следующий раунд. Хотел бы отметить, что у «Арсенала» есть душа, это очень хорошая команда», — сказал после матча тренер «Нефтчи».
Также Бордин отметил активных крайних защитников тульского коллектива, которые часто подключались к атакам. Ответный поединок состоится 1 августа в Азербайджане.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» минимально уступил «Нефтчи» в квалификации Лиги Европы.