Источник: Месси подвергся нападению во время вечеринки на Ибице

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Неизвестный попытался атаковать нападающего испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси во время вечеринки на Ибице.
Источник: Месси подвергся нападению во время вечеринки на Ибице
  • © daniellasemaan / instagram

В социальных сетях появилось видео инцидента.

Опубликовавший видео в Twitter пользователь сообщил, что на вечеринке, куда футболист пришёл вместе с женой, неизвестный попытался напасть на Месси, но ему преградил путь охранник.

Месси является пятикратным обладателем «Золотого мяча», который вручается лучшему игроку года.

Ранее новичок «Барселоны» Антуан Гризманн признался, что представлял выступления в одной команде с Месси.

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