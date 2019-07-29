Источник: Месси подвергся нападению во время вечеринки на Ибице
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В социальных сетях появилось видео инцидента.
Опубликовавший видео в Twitter пользователь сообщил, что на вечеринке, куда футболист пришёл вместе с женой, неизвестный попытался напасть на Месси, но ему преградил путь охранник.
Месси является пятикратным обладателем «Золотого мяча», который вручается лучшему игроку года.
Ранее новичок «Барселоны» Антуан Гризманн признался, что представлял выступления в одной команде с Месси.
❗️Someone tried to attack #Messi at a concert in Ibiza, but security intervened before he could get touched. #ForçaBarçapic.twitter.com/Mivza7dglk— Culé (@Cule_Pulse1) July 29, 2019