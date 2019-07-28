Гризманн признался, что представлял выступления в одной команде с Месси

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Нападающий каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн, который недавно перешёл из мадридского «Атлетико», признался, что думал об игре в одной команде с лидером сине-гранатовых Лионелем Месси.
Гризманн признался, что представлял выступления в одной команде с Месси
  • © Globlal Look Press

«Я представлял, лёжа в кровати, себя на тренировке, когда смотрел видео. Воспроизводил в голове картинку. И я знаю, что всё будет хорошо», — цитирует игрока Diario Sport.

Он также заявил, что его заставили гордиться собой слова Месси о разочаровании от того, что «Барселона» не подписала Гризманна прошлым летом. 

«Я всё ещё хочу наконец играть вместе с ним. Я хочу встретиться с ним, узнать его, наблюдать за его тренировками, играть вместе с ним, помогать. Это будет здорово», — сказал Гризманн.

Гризманн выступал за «Атлетико» с 2014 года. В минувшем сезоне он провёл за команду 48 матчей во всех турнирах, забив 21 мяч и отдав 10 результативных передач. 12 июля француз стал игроком «Барселоны». Каталонцы заплатили за трансфер €120 млн.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложит Месси бессрочный контракт.

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