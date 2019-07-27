Источник: «Барселона» предложит Месси бессрочный контракт
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Как сообщает Mundo Deportivo, руководство «Барселоны» намерено предложить Лионелю Месси бессрочный договор, который завершится вместе с окончанием его профессиональной карьеры.
Текущее соглашение Месси с клубом истекает в 2021 году. В прошлом сезоне 32-летний аргентинец сыграл 34 матча в чемпионате Испании, забил 36 голов и отдал 13 результативных пасов.
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