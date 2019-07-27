Источник: «Барселона» предложит Месси бессрочный контракт

Руководство «Барселоны» намерено предложить капитану команды Лионелю Месси контракт до завершения его профессиональной карьеры.

Как сообщает Mundo Deportivo, руководство «Барселоны» намерено предложить Лионелю Месси бессрочный договор, который завершится вместе с окончанием его профессиональной карьеры.

Текущее соглашение Месси с клубом истекает в 2021 году. В прошлом сезоне 32-летний аргентинец сыграл 34 матча в чемпионате Испании, забил 36 голов и отдал 13 результативных пасов.

Ранее Зидан пообещал, что «Реал» будет в форме к новому сезону, несмотря на разгром от «Атлетико».