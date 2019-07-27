Источник: «Барселона» предложит Месси бессрочный контракт

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Руководство «Барселоны» намерено предложить капитану команды Лионелю Месси контракт до завершения его профессиональной карьеры.
Источник: «Барселона» предложит Месси бессрочный контракт
  • globallookpress.com
  • © Geraldo Bubniak/ZUMAPRESS.com

Как сообщает Mundo Deportivo, руководство «Барселоны» намерено предложить Лионелю Месси бессрочный договор, который завершится вместе с окончанием его профессиональной карьеры.

Текущее соглашение Месси с клубом истекает в 2021 году. В прошлом сезоне 32-летний аргентинец сыграл 34 матча в чемпионате Испании, забил 36 голов и отдал 13 результативных пасов.

Ранее Зидан пообещал, что «Реал» будет в форме к новому сезону, несмотря на разгром от «Атлетико».

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