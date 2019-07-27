Зидан пообещал, что «Реал» будет в форме к новому сезону, несмотря на разгром от «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал крупное поражение своей команды на Международном кубке чемпионов.

«Они забили нам семь голов, подобного не должно быть. Наши футболисты это понимают, сейчас они расстроены. Но это предсезонная игра, «Атлетико» был лучше, на этом всё. Мы готовимся к сезону и обязаны быть в форме к 17 августа. У нас будет достаточно мотивации в новом сезоне, я не сомневаюсь в этом. Мы проведём хороший сезон», — приводит слова Зидана Goal.

«Реал» проиграл мадридскому «Атлетико» со счётом 3:7. Первый матч в новом сезоне Примеры королевский клуб проведёт 17 августа. На выезде команда Зинедина Зидана сыграет с «Сельтой».

Ранее сообщалось, что «Реал» разгромно проиграл «Атлетико» на Международном кубке чемпионов.