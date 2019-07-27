«Реал» разгромно проиграл «Атлетико» на Международном кубке чемпионов

Футболисты «Атлетико» победили в мадридском дерби в рамках Международного кубка чемпионов, забив семь мячей в ворота соперников.

Итоговый счёт встречи — 7:3 в пользу «Атлетико». Уже к перерыву в воротах «Реала» побывало пять мячей, по ходу матча команда Диего Симеоне лидировала со счётом 6:0.

В составе «Атлетико» покер на счету Диего Косты, также забили Жоау Фелиш, Анхель Корреа и Витоло. У «Реала» отличились голами Начо, Карим Бензема и Хавьер Эрнандес.

Забив десять мячей на двоих, мадридские клубы сыграли самый результативный личный матч в истории противостояния.

Ранее сообщалось, что валлийский вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в китайском клубе «Цзянсу Сунин».