Касаткина сохранила 40-е место в рейтинге WTA

Опубликован обновлённый рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде.

Обновлённый рейтинг можно посмотреть на официальном сайте организации.

Первой ракеткой мира по-прежнему является австралийка Эшли Барти, за ней располагается японка Наоми Осака, а замыкает тройку представительница Чехии Каролина Плишкова.

Среди россиянок выше всех находится Дарья Касаткина, занимающая 40-е место. На 43-ю позицию поднялась Анастасия Павлюченкова. Екатерина Александрова занимает 47-ю строчку, Вероника Кудерметова — 56-ю, Маргарита Гаспарян — 57-ю, Анастасия Потапова — 74-ю, Мария Шарапова — 82-ю, Вера Звонарёва — 86-ю, Анна Блинкова — 92-ю, и Наталья Вихлянцева располагается на 98-м месте.

Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв поднялся на 49-е место в рейтинге ATP.