Главный тренер «Баварии» уверен, что клуб подпишет Зане
- ©Naoki Morita/AFLO
- globallookpress.com
«Руководство работает над этим вопросом. Уверен, что мы сможем заполучить его», — приводит слова Ковача Goal.com.
23-летний немец выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. В его активе 39 голов и 45 результативных передач в 133 матчах за клуб, в составе которого он дважды выиграл АПЛ и Кубок английской лиги, а также по разу становился победителем Кубка и Суперкубка Англии.
Ранее сообщалось, что Ули Хёнесс покинет пост президента «Баварии» после 40 лет работы в клубе.