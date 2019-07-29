Главный тренер «Баварии» уверен, что клуб подпишет Зане

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач выразил уверенность, что немецкий футбольный клуб сможет приобрести полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Зане.

«Руководство работает над этим вопросом. Уверен, что мы сможем заполучить его», — приводит слова Ковача Goal.com.

23-летний немец выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. В его активе 39 голов и 45 результативных передач в 133 матчах за клуб, в составе которого он дважды выиграл АПЛ и Кубок английской лиги, а также по разу становился победителем Кубка и Суперкубка Англии.

Ранее сообщалось, что Ули Хёнесс покинет пост президента «Баварии» после 40 лет работы в клубе.