Главный тренер «Баварии» уверен, что клуб подпишет Зане

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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач выразил уверенность, что немецкий футбольный клуб сможет приобрести полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Зане.
Главный тренер «Баварии» уверен, что клуб подпишет Зане
  • ©Naoki Morita/AFLO
  • globallookpress.com

«Руководство работает над этим вопросом. Уверен, что мы сможем заполучить его», — приводит слова Ковача Goal.com.

23-летний немец выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. В его активе 39 голов и 45 результативных передач в 133 матчах за клуб, в составе которого он дважды выиграл АПЛ и Кубок английской лиги, а также по разу становился победителем Кубка и Суперкубка Англии.

Ранее сообщалось, что Ули Хёнесс покинет пост президента «Баварии» после 40 лет работы в клубе.

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