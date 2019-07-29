Хёнесс покинет пост президента «Баварии» после 40 лет работы в клубе
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Об этом сообщает Bild.
В 1979 году Хёнесс завершил карьеру игрока в составе «Баварии» и начал работать в качестве функционера клуба. C 2009 по 2014 год он был президентом мюнхенцев и вернулся на эту должность в марте 2016 года.
Таким образом, Хёнесс покинет «Баварию» после 40 лет пребывания в клубе. Отмечается, что новым президентом клуба станет председатель наблюдательного совета Герберт Хайнер.
При этом фанаты команды уже создали петицию с просьбой к Хёнессу не уходить с поста.
Ранее «Бавария» победила «Милан» в матче Международного кубка чемпионов.