Хёнесс покинет пост президента «Баварии» после 40 лет работы в клубе

Президент мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Ули Хёнесс принял решение покинуть свой пост и не выдвигать свою кандидатуру на следующие выборы, которые состоятся в ноябре 2019 года.

Об этом сообщает Bild.

В 1979 году Хёнесс завершил карьеру игрока в составе «Баварии» и начал работать в качестве функционера клуба. C 2009 по 2014 год он был президентом мюнхенцев и вернулся на эту должность в марте 2016 года.

Таким образом, Хёнесс покинет «Баварию» после 40 лет пребывания в клубе. Отмечается, что новым президентом клуба станет председатель наблюдательного совета Герберт Хайнер.

При этом фанаты команды уже создали петицию с просьбой к Хёнессу не уходить с поста.

Ранее «Бавария» победила «Милан» в матче Международного кубка чемпионов.