Рауш заявил, что «Динамо» намерено взять реванш у «Спартака»

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Защитник московского «Динамо» Константин Рауш поделился ожиданиями от столичного дерби со «Спартаком», которое состоится в рамках четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Рауш заявил, что «Динамо» намерено взять реванш у «Спартака»
  • © fcdynamo.ru

«В России противостояние «Динамо» и «Спартака» — самая важная игра. Хотим взять реванш у «Спартака» за прошлый сезон, когда проиграли дважды», — цитируют игрока «Известия».

Он подчеркнул, что бело-голубые намерены играть от своих сильных сторон. По его словам, если «Динамо» сможет держать максимальную концентрацию на протяжении всей игры, то добьётся успеха. Футболист также рассказал, какие дерби в Германии можно сравнить по накалу с предстоящем матчем.

«В Германии, естественно, тоже есть значимые дерби. Когда я играл в «Ганновере», это были встречи с «Брауншвейгом». А у «Кёльна» было принципиальное противостояние с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха, так называемое рейнское дерби», — рассказал Рауш.

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдёт 3 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена». 

Ранее актёр Михаил Ефремов заявил, что главный тренер красно-белых Олег Кононов раздражает всех болельщиков «Спартака».

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