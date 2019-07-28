Актёр Ефремов: Кононов раздражает всех болельщиков «Спартака»

Известный актёр и болельщик московского «Спартака» Михаил Ефремов ответил на вопрос, есть ли у клуба варианты, кроме отставки главного тренера команды Олега Кононова, после поражения от «Тамбова» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Никогда не ратовал за или против тренеров или руководства. Но ребята сегодня были не злые. Может, это Кононов не злой, хотя сегодня он там что-то визжал. Можно сказать, что команда в стадии перестройки, но Кононов раздражает всех болельщиков», — цитирует Ефремова «Чемпионат».

Встреча прошла в Саранске и завершилась со счётом 2:0 в пользу «Тамбова». В следующем туре подопечные Олега Кононова встретятся с «Динамо». На данный момент «Спартак» набрал четыре очка в трёх турах чемпионата.

Кононов возглавил красно-белых 12 ноября 2018 года. До него главным тренером команды являлся итальянец Массимо Каррера.

Ранее экс-футболист Владислав Радимов с иронией отреагировал на поражение «Спартака».