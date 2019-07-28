Экс-футболист Радимов с иронией отреагировал на поражение «Спартака»
- @fcsm_official
«Боже, «Спартак» храни, дай ему силы. Денис Глушаков виноват во всём. Оле-ола», — написал Радимов в своём Twitter.
Встреча прошла в Саранске и завершилась со счётом 2:0 в пользу «Тамбова». В следующем туре подопечные Олега Кононова встретятся с «Динамо».
Глушаков покинул «Спартак» этим летом и перешёл в грозненский «Ахмат».
Ранее бывший футболист «Спартака» посоветовал болельщикам команды критиковать владельца клуба Леонида Федуна, а не Кононова.