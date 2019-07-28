Экс-футболист Радимов с иронией отреагировал на поражение «Спартака»

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Бывший футболист петербургского «Зенита», который на данный момент возглавляет вторую команду сине-бело-голубых, с иронией отреагировал на поражение московского «Спартака» от «Тамбова» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Экс-футболист Радимов с иронией отреагировал на поражение «Спартака»
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«Боже, «Спартак» храни, дай ему силы. Денис Глушаков виноват во всём. Оле-ола», — написал Радимов в своём Twitter.

Встреча прошла в Саранске и завершилась со счётом 2:0 в пользу «Тамбова». В следующем туре подопечные Олега Кононова встретятся с «Динамо».

Глушаков покинул «Спартак» этим летом и перешёл в грозненский «Ахмат». 

Ранее бывший футболист «Спартака» посоветовал болельщикам команды критиковать владельца клуба Леонида Федуна, а не Кононова.

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