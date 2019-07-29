СМИ: «Манчестер Сити» хочет приобрести футболиста «Барселоны» Семеду

Короткая ссылка
Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» заинтересован в трансфере защитника испанской «Барселоны» Нелсона Семеду.
СМИ: «Манчестер Сити» хочет приобрести футболиста «Барселоны» Семеду
  • ©AFLO
  • globallookpress.com

Как сообщает Sport.es, «горожане» обратились к «Барселоне» по поводу перехода игрока несколько дней назад, но каталонцы не заинтересованы в продаже Семеду.

Отмечается, что «Барселона» планирует подписать новый контракт с 25-летним португальцем. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2022 года.

В минувшем сезоне Семеду сыграл 26 матчей в испанской Примере, забил один мяч и отметился двумя голевыми передачами.

Ранее новичок «Барселоны» Антуан Гризманн признался, что представлял выступления в одной команде с Лионелем Месси.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить