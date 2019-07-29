СМИ: «Манчестер Сити» хочет приобрести футболиста «Барселоны» Семеду

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» заинтересован в трансфере защитника испанской «Барселоны» Нелсона Семеду.

Как сообщает Sport.es, «горожане» обратились к «Барселоне» по поводу перехода игрока несколько дней назад, но каталонцы не заинтересованы в продаже Семеду.

Отмечается, что «Барселона» планирует подписать новый контракт с 25-летним португальцем. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2022 года.

В минувшем сезоне Семеду сыграл 26 матчей в испанской Примере, забил один мяч и отметился двумя голевыми передачами.

Ранее новичок «Барселоны» Антуан Гризманн признался, что представлял выступления в одной команде с Лионелем Месси.